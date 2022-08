Man spürt sie förmlich in der Luft, wenn man das große Zirkuszelt hinter dem Jugendzentrum in Rosental betritt: Die Spannung, mit der die Kinder von Kopf bis Fuß geladen sind. In bunten Zirkuskostümen vom hautengen Sportanzug bis hin zum gold-glitzernden Sakko - die Kleinen sehen aus wie eine Gruppe von Zirkusakrobaten in Miniatur. Der Koordinator des Zirkus-Projekts sammelt die aufgeregt herumlaufenden Kids zusammen: "Jetzt geht es los". Die Kinderaugen beginnen zu strahlen - ihr großer Auftritt ist gekommen.