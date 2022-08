In den letzten Jahren bescherte liegen gelassener Müll den Gemeinden im Bezirk Voitsberg mit Seezugang immer wieder Probleme. Allen voran in Hirschegg-Pack wurde um den Packer Stausee gegen achtlos in der Natur verstreuten Unrat angekämpft. In diesem Sommer könne man das Entstehen von Müllinseln vermeiden, auch weil das Areal rund um den See von der Gemeinde sauber gehalten wird.