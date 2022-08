"Ich verstehe es einfach nicht, dass es immer noch so rücksichtslose Mitmenschen gibt", ärgert sich August Neukam. Er ist Einsatzleiter der Berg- und Naturwacht, Ortsstelle Kainach. Auf einem Kontrollgang in Breitenbach entdeckte der Bergwächter eine große Menge Unrat, die von einer Forststraße in den Graben gekippt wurde. "Ein versperrter Schranken auf diesem Weg verhinderte eine Weiterfahrt, sodass die Ablagerung von einem Hofzufahrtsweg aus deutlich zu sehen war. Der Müll wurde wahrscheinlich in der Nacht von Freitag, 5. August, auf Samstag, 6. August, oder in den Morgenstunden vom Samstag über den Hang gekippt."

"Zu 90 Prozent handelte es sich um Material wie Glas, Karton, Styropor, das in jeder Müllsammelstelle kostenlos abgegeben werden kann", so Neukam. Beim Einsammeln konnten keine Hinweise auf den Urheber entdeckt werden, besonders auffällig unter den entsorgten Gegenständen war aber ein etwa 80 Zentimeter hoher Torso aus Stein (siehe Foto).

Gemeinde bittet um Hinweise

Kainachs Bürgermeister Viktor Schriebl bedankt sich bei den Bergwächtern und bei Vizebürgermeister Bernd Gratzer für das Einsammeln des Abfalls: "Leider müssen wir immer wieder einen illegalen Mülltourismus erleben. Ich ersuche deshalb unsere Bewohner um vermehrte Achtsamkeit. Bitte haben Sie die Zivilcourage und melden Sie Verdächtiges im Gemeindeamt Kainach unter der Telefonnummer 03148-236. Ihr Anruf wird natürlich vertraulich behandelt."

Die unbekannten Müllablader dürften nach Einschätzung der Bergwacht mit einem größeren Auto, einem Kombi oder einem Kastenwagen unterwegs gewesen sein. "Ich hoffe, es erkennt jemand diesen auffälligen Torso und meldet sich bei uns", so Schriebl.