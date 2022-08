Es tut sich etwas im Filialnetz der Supermärkte im Bezirk Voitsberg: am Augenscheinlichsten in Söding-St. Johann direkt gegenüber dem neuen Gemeindeamt. Dort sind bereits Bauarbeiter mit Kränen und Maschinen im Einsatz, um eine neue Hofer-Filiale zu errichten. "Diese wird ein neuer und zusätzlicher Hofer-Standort, womit wir unser Filialnetz noch weiter verdichten. Alle anderen Standorte in der Umgebung bleiben erhalten und stehen unseren Kundinnen und Kunden weiterhin zur Verfügung", teilt das Unternehmen mit. Gerüchte, wonach die Filiale in der Grazer Vorstadt in Voitsberg zugesperrt werden soll, stimmen also nicht. Weitere Standorte befinden sich noch in Bärnbach und Köflach.