Mit einer kleinen Verspätung kam Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Dienstag zu einem Antrittsbesuch ins Gestüt nach Piber und wurde gleich zur Außenstation Kampl umgeleitet, um sein neues Patenfohlen, den heurigen erstgeborenen Hengst Neapolitano Graziella kennenzulernen. „Ich bin heute überhaupt das erste Mal in meinem Leben in Piber“, verriet der Politiker, der früher meist nur mit Arbeitspferden aus der Landwirtschaft Anknüpfungspunkte hatte. „Reiten war damals in unserer Gegend anderen vorbehalten, obwohl ich mir immer ein eigenes Pferd gewünscht hätte“, verriet er beim Besuch in den Stallungen des Gestüts.