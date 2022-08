Die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin am Wöllmißberg lädt am Samstag, dem 13. August, erstmals zu einem Dämmerschoppen ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Rüsthaus und im Zelt am Dorfplatz. "Wir haben uns für diese Veranstaltung eine Reihe von Attraktionen einfallen lassen", so Feuerwehr-Kommandant und Hauptbrandinspektor Martin Gosch.