Ausgerechnet heuer, in dem Jahr, in dem Manfred und Elisabeth Prettenthaler das 30-Jahr-Jubiläum des Gasthauses "Zur alten Post" feiern, sahen sich die Gastronomen aufgrund von Personalmangel gezwungen, nach zwei Wochen Urlaub eine weitere Woche anzuhängen, in der das Lokal geschlossen bleibt. Wenn kein Personal gefunden werden kann, könnte der Hauptplatz in Voitsberg einen weiteren Treffpunkt verlieren.