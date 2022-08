Mit den Volksschulen in Wies, St. Lorenzen am Wechsel und Pölstal sowie der Polytechnischen Schule in Wildon werden heuer vier steirische Kleinschulen aufgelassen oder mit anderen Schulen fusioniert, weil sie zu wenige Kinder zählen. Auf der Liste der Schulen, die im vergangenen Schuljahr von weniger als 20 Schülerinnen und Schülern besucht wurden, tauchen auch vier Volksschulen aus dem Bezirk Voitsberg auf. Diese seien "von einer Schließung bedroht", befindet die FPÖ Steiermark, die eine schriftliche Anfrage an Bildungslandesrat Werner Amon richtete, wie es mit diesen Schulen weitergehen werde.