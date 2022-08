Wie viele andere Menschen in der Urlaubszeit brach eine siebenköpfige Reisegruppe aus Köflach am 22. Juli auf, um einfach ans Meer zu fahren – so weit, so gewöhnlich. Allerdings machten sich die Reiselustigen rund um den Fotografen Agathon Koren mit den Mopeds auf den Weg, was den Ausflug in ein Abenteuer verwandelte. Ursprünglich wurde die kroatische Stadt Biograd na Moru als Reiseziel auserkoren, es sollte jedoch anders kommen.