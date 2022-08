Der Voitsberger Künstler und Professor Franz Eigner ist am vergangenen Samstag im 92. Lebensjahr verstorben. Franz Eigner war ein Kunstschaffender, der einen hohen Stellenwert in der österreichischen Kunstgeschichte und darüber hinaus einnahm. Er besuchte in seiner Heimatstadt die Volks- und Hauptschule und wurde in der vierten Hauptschulklasse vom bereits damals als Künstler geschätzten Friedrich Aduatz im Gegenstand "Zeichnen" unterrichtet. Der Pflichtschule folgten fünf Jahre an der Lehrerbildungsanstalt in Graz, wobei Franz Eigner im Laufe der Jahre von Paul Koczett wesentlich beeinflusst wurde.