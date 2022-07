Den Auftakt machte im Bezirk diesen Sommer der Magdalena-Kirtag in Köflach, der seit mehr als 850 Jahren am 22. Juli – dem Namenstag der Schutzpatronin der Köflacher Pfarre – veranstaltet wird. Im Sinne eines "Olten Kirtags" wurde hier Wert auf altes Handwerk und traditionelle Speisen gelegt. Am 26. Juli fand der Anna-Kirtag am Gaberl statt, und auch bei diesem Fest war es den Veranstaltern – der Familie Lipp vom Sportgasthof Lipp – wichtig, dass er traditionell und einfach gehalten wird. Pfarrer Walter Obenaus hielt eine Festmesse, danach gab es musikalische Unterhaltung von der Gruppe "Herzschlag".