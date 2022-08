Nach den Jahren 2020 und 2021 wurde heuer auf der Primaresburg am Franziskanerkogel bei Maria Lankowitz zum dritten Mal archäologisch geforscht. Zwei Wochen lang waren insgesamt zehn Studentinnen und Studenten des Institutes für Antike – Fachbereich Archäologie – an der Universität Graz unter der Leitung von Iris Koch, Levente Horvath und Manuel Essletzbichler am Werk, um archäologische Grabungen durchzuführen.