Personen, die eine andere Sexualität oder Geschlechtsidentität haben als die große Mehrheit der Gesellschaft, gibt es überall. Vor allem in ländlicheren Gebieten ist es für queere Personen jedoch nicht immer einfach, Anschluss zu Gleichgesinnten zu finden. Grund dafür ist oftmals der Mangel an Angeboten für die LGBTIQ-Community. Das Jugendzentrum TimeOut in Voitsberg hat dieses Problem erkannt und möchte queeren Jugendlichen im Bezirk die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen und zu unterstützen.