Der 22-jährige Dominik Fromm hat in seiner kurzen beruflichen Laufbahn schon einige große Erfolge erzielt. So gewann er bereits 2019 den Landeslehrlingswettbewerb in seiner Branche, schloss die Lehrabschlussprüfung mit einer Auszeichnung ab und holte sich dieses Jahr den Titel des Staatsmeisters der Elektrotechnik.