Als ehrenamtliche Präsidentin der Lebenshilfe Graz und Umgebung sowie Voitsberg kennen Sie die Lebenshilfe wie Ihre Westentasche. Was hat sich seit der Gründerzeit getan?

2004 kam mit dem Steiermärkischen Behindertengesetz das erste Gesetz, das hier für Menschen mit Behinderung einen Rechtsanspruch sichergestellt hat. Zusätzlich hat sich unsere Welt stark verändert. Heute gibt es viel bessere Fördermöglichkeiten, mit denen die Menschen selbst in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden können. Sie können sich selbst aussuchen, was sie in ihrem Leben machen wollen, was ihnen wichtig ist, wo sie wohnen und was sie arbeiten möchten.