2000 Kilogramm Kleidung wurden allein im Juni 2022 an den Carla-Sachspendemarkt in Köflach gespendet, 1600 an Voitsberg. Mit diesen Zahlen sind die Arbeitsbereichsleiterinnen der Standorte in der Weststeiermark, Daniela Jechart und Tamara Waldhaus, sehr zufrieden. Die Teuerungen in den letzten Monaten gehen aber auch an den Carla-Läden nicht spurlos vorbei.