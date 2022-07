Adi Plos ist ein echtes Maria Lankowitzer Original. Bekannt als ehemaliger Gastwirt des Hubertushofs und als Sänger, war er in seiner aktiven Zeit mit dem "Lankowitzer Quartett" und später mit den "Lankowitzer Sängern" in zahlreichen Ländern, auch außerhalb Europas, als Werbeträger für die Steiermark unterwegs. Daheim am Wirtshaustisch erlebte und erfuhr er zahlreiche Geschichten und "Geschichterln", die er sammelte und dann als Pensionist niederschrieb. Vier Bücher mit seinen Gedichten und Erlebnissen hat er bisher herausgebracht. "Vierzeiler sind meine große Passion", schwärmt Plos. "Allein im heurigen Jahr habe ich 2700 davon gedichtet und fein säuberlich in ein Buch eingetragen."