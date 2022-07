Wer beim Begriff "Motorradclub" sofort Bilder der Fernsehserie "Sons of Anarchy" von Motorradfreaks in Lederkutten mit Fransen im Kopf hat, ist hier am falschen Dampfer. "Das Image der 'wilden Biker' aus dem Gründungsjahr 1981 haben wir nie bedient", schmunzelt Ernst Reinbacher, Gründungsmitglied und 15 Jahre Vizepräsident. Trotzdem: Bei den ersten Motorradtreffen der 1980er-Jahre waren durchaus Bikergruppen mit Kutten zu Gast, "das war ein Unikum in Ligist!"