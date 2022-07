Stefan Maier will mit "Haus der Musik" in die USA expandieren

Mit Fotos. Im Juni fand die weltgrößte Musikmesse NAMM in Kalifornien statt. Nun will Stefan Maier mit seinem Haus der Musik nicht nur in der Steiermark, sondern auch in die USA expandieren. Und die Produktion der Carbon-Trompete in die Steiermark holen.