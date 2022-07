Bereits vor mehr als 100 Jahren tauchten auf den Straßen Amerikas die ersten Cruiser-Fahrräder auf, zu deren Markenzeichen die geschwungene Rahmenform, die Ballonbereifung und der große Radstand - vor allem bei sogenannten Stretchruisern - zählen. An Stränden, etwa in Daytona Beach in Florida, aber auch in den großen Städten ziehen die Besitzer mit ihren Rädern die Blicke auf sich.