"Bereits seit Wochen steigen die COVID-19-Infektionen europaweit wieder massiv, der Zuspruch der Menschen zur Auffrischungsimpfung gegen das Virus ist derweil aber noch überschaubar", so Bernd Pekari vom Corona-Pandemiemanagement. Aus diesem Grund weitet das Land Steiermark sein Impfangebot wieder aus: Auch die Impfstraße in Voitsberg öffnet wieder ihre Türen - an einer neuen Adresse. Ab 16. August bekommt man die Gratis-Schutzimpfung in der Freizeitturnhalle am Dr.-Hubert-Kravcar-Platz Nummer 1.