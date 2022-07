Es ist an niemandem unbemerkt vorbeigegangen: Die Teuerung betrifft jeden, auch beim Einkauf von Lebensmitteln. Für viele sind die höheren Produktpreise nicht mehr leistbar, was die Arbeit von sozialen Organisationen wie den VinziMärkten umso bedeutender macht. Denn immer mehr Menschen müssen deren Hilfe in Anspruch nehmen. Auch der Voitsberger VinziMarkt macht auf eine steigende Nachfrage aufmerksam.