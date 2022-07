Österreich ist wieder Schauplatz einer Hitzewelle geworden - besonders stark betroffen sind davon Stadtgebiete. Grund dafür ist zum einen, dass Materialien wie Beton, Metall oder Glas Hitze speichern und in der Nacht nicht komplett auskühlen. Aber auch die Vielzahl an Gebäuden spielt eine Rolle: Die Luft kann nicht so gut zirkulieren und die Straßen somit auch nicht ausreichend belüften. Aus diesem Grund ist es vor allem für Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner wichtig, einen guten Umgang mit dem immer heißeren Klima zu finden.