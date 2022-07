Mehr als 110.000 gelaufene Trainings- und Wettkampfkilometer hat Karoline Dohr in den Beinen: 80 Paar Laufschuhe besessen, Erfolge erzielt, die ihresgleichen suchen. Nach 35 Jahren, in denen die Läuferin ihren Körper nicht gerade geschont hat, meldet sich jetzt ihr rechtes Knie – Knorpelschäden lassen kein umfangreiches Wettkampftraining mehr zu. "Es tut mir weh, aber ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Mein Körper sagt mir, was mir gut tut", begründet Dohr ihren Rückzug von Wettkämpfen.