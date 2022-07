60 Jahre ist es her, dass die Marktgemeinde Mooskirchen die Entscheidung getroffen hat, das Wasser in Quellen umliegender Gemeinden für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu nutzen. Davor war die einzige Möglichkeit, an Trinkwasser zu gelangen, der Brunnen im Pfarrhof der Gemeinde, und dieser verfügte nur über Kaltwasser. Durch Verhandlungen mit den Grundeigentümern und Bewilligungsverfahren nach dem Wasserrechtsgesetz konnte eine Quellstube errichtet sowie Transportleitungen gelegt werden, die eine Versorgung mit Trinkwasser aus der Region sicherstellten.