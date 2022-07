Am Schulschlusstag, dem 8. Juli 2022, fand im Steiermarkhof die diesjährige Meisterbriefverleihung für die landwirtschaftlichen Berufe von der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer statt. Drei der Absolventen wurden zu den "Meisterinnen und Meistern des Jahres" ernannt. Unter diesen drei Besten befindet sich Anna Höller aus Geistthal-Södingberg, die in ihrer Meisterausbildung Gartenbau durch besonderes Engagement und hervorragende Prüfungsleistungen überzeugte. Die 29-jährige Weststeirerin arbeitet bei der Gärtnerei Zwanzger in Bärnbach und kümmert sich um die Produktion von Kräutern, Gemüse und Zierpflanzen.