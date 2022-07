Am 4. Jänner 1988 trat Hans Reinisch seinen ersten Dienst als Schulwart der damaligen Hauptschule Mooskirchen an. Als einer von mehreren Bewerbern konnte der ausgebildete Tischler und Mitgründer der Jugendkapelle den damaligen Bürgermeister Johann Trost sowie Schulleiter Dir. Heinz Pitscheneder für sich gewinnen und stellte seitdem "tagtäglich seine ganze Kraft der Allgemeinheit in Mooskirchen zur Verfügung", wie der amtierende Bürgermeister Engelbert Hubert berichtet. 34 Jahre sind seitdem vergangen und Kolleginnen und Kollegen von Hans Reinisch mussten sich nun gemeinsam mit Direktor Wolfgang Tomes, der ebenfalls die Pension antrat, von ihm verabschieden.