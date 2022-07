Seit 2007 leiten Sie das JUFA-Hotel in Maria Lankowitz. Brennt nach 15 Jahren nach wie vor das Feuer für die Hotellerie?

MONIKA HEINRICH: Unverändert! Während dem Formel-1-Event in Spielberg waren 110 unserer 144 Betten an Holländer verbucht. Die sind lässige Gäste, immer gut drauf. Und wir hatten einen Bus, der die Fans von uns direkt zum Red-Bull-Ring gebracht hat, das war für mich einfach toll. Da habe ich einige meiner Mitarbeiter richtig genervt, so eine Freude hatte ich (lacht).