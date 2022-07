An drei Standorten – in Söding, Graz und Gratkorn – werden zurzeit 70 aus der Ukraine geflüchtete Menschen von der Lebenshilfe betreut. "Vareniki", "Verguny" – gemeint sind gefüllte Teigtaschen und frittierte Teigstückchen: Das sind nur zwei der vielen Köstlichkeiten, die beim Willkommensfest in Söding am 1. Juli zubereitetet wurden.