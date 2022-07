Über den Tagesordnungspunkt "Bebauungsplan Flurgasse - Billa" wurde in der vergangenen Bärnbacher Gemeinderatssitzung ausführlich diskutiert. Der Rewe-Konzern möchte den derzeit am Hauptplatz direkt neben dem Rathaus angesiedelten Lebensmittelmarkt vergrößern. "Billa will den Standort intensivieren, weil er sehr gut läuft. Das ist natürlich sehr positiv für uns. Aber jeder, der dort einkauft, weiß, wie beengt die Räumlichkeiten sind", erklärt Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ), der hinzufügt: "Der Standort Bärnbach steht überhaupt nicht in Diskussion."