"Ich bin oft auf solchen Veranstaltungen, aber dass sich alle Anwesenden so ehrlich und von Herzen über ein Projekt freuen, erlebt man selten", strahlt Brigitte Schafarik, Geschäftsführerin der Volkshilfe Österreich, die den Kindergarten betreut. Beim erwähnten Projekt handelt es sich um den neuen Kindergarten in Rosental an der Kainach, der am 1. Juli feierlich eröffnet wurde.