Mit Beginn des neuen Schuljahres geht Peter Erregger, der Leiter der Musikschule Voitsberg, in Pension. Um die Stelle nachzubesetzen, schlägt man in der Region einen neuen Weg ein - denn die Stadtgemeinden Voitsberg und Bärnbach machen von der Möglichkeit Gebrauch, einen Leiter für mehrere Standorte einzusetzen. Der Bärnbacher Musikschuldirektor Wolfgang Jud soll die beiden Institutionen künftig in Personalunion leiten.