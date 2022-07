Zwischen Wiesen und Wäldern eingebettet liegt das Wohnhaus von Familie Kalcher in St. Martin am Wöllmißberg, der kleinsten Gemeinde im Bezirk Voitsberg. Dort steht auch die ehemalige Hobbywerkstatt von Anna Kalchers Großvater, die sie und Vincent Geer in den vergangenen Monaten liebevoll her- und eingerichtet haben.