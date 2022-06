So viele Male "Griaß di", "Servus“ und "Gö, du bist da XY" hat man im Park des Schlosses Greißenegg in Voitsberg wohl schon lange nicht mehr gehört. Wer sich so freudig begrüßte, war eine Runde Pensionisten die etwas Besonderes bis heute verbindet: Sie haben alle im Röhren- und Pumpenwerk Bauer in Voitsberg ihre Lehre absolviert.