Diese Veranstaltungshöhepunkte warten am Wochenende auf uns

Im Bezirk Voitsberg ist an diesem Wochenende so einiges los! Der ASK Voitsberg empfängt Sturm Graz zum Benefizspiel, in Rosental gibt es ein großes Vehikeltreffen und in Köflach steigt das Familienfest.