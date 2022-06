Vor 26 Jahren wurde der Verein "Kind sein" von mehreren Eltern in Voitsberg ins Leben gerufen. Ziel war es, eine neue Kinderbetreuungseinrichtung zu schaffen, die mit reformpädagogischem Hintergrund geführt wird und in dem die Sprösslinge auch im Sommer einen Platz haben. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Gerüchte um eine mögliche Schließung des Kindergartens in Krems, der mit 21 Kindern voll belegt ist, gegeben.