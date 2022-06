Wegen dichter Rauchschwaden wurden Wanderer auf einen Waldbrand auf der Roßbachalm aufmerksam. Von Anfang an war klar, dass es für die Einsatzkräfte schwierig sein würde, mit Tanklöschfahrzeugen die Einsatzstelle in einem Waldstück in Kainach in unwegsamem Gelände auf 1800 Meter Seehöhe zu erreichen. Deswegen wurde sofort der Sonderalarmplan "Waldbrand BFV Voitsberg" umgesetzt.