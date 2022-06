Am Freitag, dem 24. Juni 2022, findet steiermarkweit wieder die "Krebshilfesammlung" statt. Die Fachschule Maria Lankowitz beteiligt sich schon seit Jahren an dieser Aktion für die gute Sache. "Die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrganges nehmen freiwillig an der Sammelaktion teil, weil ihnen der Gedanke zum Helfen und Unterstützen sehr wichtig ist", betont Direktorin Margit Langmann. 96 Prozent der "Erstklässler" sammeln am Freitag Spenden.