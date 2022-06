Unter Einsatz von schwerem Atemschutz mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg am Montag, dem 20. Juni, kurz vor 18 Uhr einen Brand am Voitsberger Friedhof löschen. Vermutlich eine unachtsam entsorgte Kerze dürfte das Feuer in einem Restmüllcontainer entfacht haben.