Feuer in Köflach

Wohnung brannte vollkommen aus, Besitzer flohen durch das Fenster

In Köflach (Bezirk Voitsberg) heulten am 17. Juni um 7.10 Uhr die Sirenen: In einer Wohnung nahe dem Sportplatz war ein Feuer ausgebrochen. Vier Wehren rückten mit 60 Einsatzkräften aus.