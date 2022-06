Zwei Stunden in der Woche trainieren die Athletinnen der Tanzgruppe "Sportunion incluDANCE" mit Andrea Gider von der Tanzschule Gider in Rosental an der Kainach. Vom 23. bis zum 28. Juni 2022 werden nämlich die achten Nationalen Special Olympics Sommerspiele erstmals im Burgenland über die Bühne gehen.