Vor 47 Jahren begann der gebürtige Kainacher Ernst Scherz seine Lehre in Maschinenbau beim Röhren- und Pumpenwerk Bauer in Voitsberg. Diesem Betrieb hielt er bis zu seiner vor Kurzem erfolgten Pensionierung die Treue. Die letzten 17 Dienstjahre fungierte er als Ausbildner, 56 Lehrlinge hatten unter seiner Obhut die Lehre in Maschinenbau und Zerspanungstechnik absolviert. "Sieben von ihnen haben es inzwischen zum Ingenieur gebracht, 22 sind nun als Werkmeister tätig", freut sich Scherz. Für ihn war es selbstverständlich, dass er seine Schützlinge auch an Sprechtagen in der Berufsschule besuchte.