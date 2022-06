Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine setzt sich die Lebenshilfe Soziale Dienste aktiv für die Betreuung der Geflüchteten in Österreich ein. In Graz, Gratkorn und Söding konnten bisher rund 70 Geflüchtete aufgenommen werden, darunter vor allem Frauen und Kinder. Nun stellte die GKB als Partnerunternehmen der Lebenshilfe in Söding eine Wohnung für eine fünfköpfige Familie aus der Ukraine zur Verfügung. Die Familie, bestehend aus zwei Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren, deren Mutter und deren Großeltern, konnte die Wohnung bereits beziehen. Aufgrund ihrer Lage und Verkehrsanbindung sei die Wohnung ideal, da eines der Kinder Physiotherapie benötigt und der Großvater in medizinischer Behandlung ist: "Es ist schön, in einer eigenen Wohnung leben zu dürfen. Es ist ruhig und wir können mit dem Zug schnell in Graz sein. Wir freuen uns und bedanken uns sehr", so die Großeltern.