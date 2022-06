Lehrabsolventen, die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben, deren Ausbildungsbetriebe sowie Absolventinnen von Meister- und Befähigungsprüfungen kamen auch heuer wieder in der Region zusammen: Sie wurden im Rahmen der "Stars of Styria"-Veranstaltung gebührend gefeiert. Heuer spielten sich die Feierlichkeiten im Stoelzle Glascenter in Bärnbach ab.