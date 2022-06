Die "Steirische Roas", eine der größten und beliebtesten Volkskulturveranstaltungen Österreichs, war am Samstag, dem 4. Juni, in der Lipizzanerheimat, genauer gesagt in Köflach, zu Gast.

Und auch das Wetter spielte mit und belohnte die Veranstalter, darunter auch die Kleine Zeitung, während der Dauer des Festes mit einem prachtvollen Sommertag. Erst am Abend wurde die Lipizzanerstadt leider von einem schweren Hagelunwetter heimgesucht.