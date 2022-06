Die von ÖVP und SPÖ gemeinsam ausgehandelte steirische Bau- und Raumordnung, die Ende April beschlossen wurde, findet positives Echo in den Reihen der Sozialdemokratie. Besonders freuen sich die roten Bürgermeister. "Wir sind als Gemeinde angehalten, alle Einnahmenpotentiale auszuschöpfen", so Voitsbergs Ortschef Bernd Osprian. Dafür habe man nun die Werkzeuge in der Hand - für Leerstände und Zweitwohnsitze können Kommunen zum Beispiel bis zu 1000 Euro im Monat einfordern (siehe Infobox). "Ich gehe davon aus, dass wir in Voitsberg eine Leerstandsabgabe ab 1. Jänner 2023 einheben werden."