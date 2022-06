Herr Fötsch, Sie haben am 1. März 2022 die Betriebsleitung von Technoglas am Standort Voitsberg übernommen - nach zwei Jahren Pandemie und am Beginn des Krieges in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, dass man sich andere Startbedingungen wünschen würde?

HANS-PETER FÖTSCH: Das stimmt schon, aber Gott sei Dank geht es dem Betrieb gut. Die Pandemie war natürlich eine Herausforderung. Zu Spitzenzeiten hatten wir einen Personalausfall von 25 Prozent - da ist man immer am Limit und muss überlegen, ob man eine Produktionslinie abschalten muss oder nicht. Wir kamen immer durch. Aber keiner weiß, wie sich die Pandemie im Herbst auswirken wird.