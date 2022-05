Große Spannung herrscht in Voitsberg angesichts der historischen Chance des ASK, den Titel in der Fußball-Landesliga zu holen und damit in der nächsten Saison in die Regionalliga aufzusteigen. Aktuell führen die Weststeirer einen Punkt vor dem DSV Leoben, zuletzt wechselte der Spitzenreiter beinahe wöchentlich. Zwei Runden sind noch zu spielen, die Entscheidung fällt wohl erst in der letzten Runde am 10. Juni um 18.30 Uhr im Heimspiel gegen den DSV.