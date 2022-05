Der Hochsommer lässt noch etwas auf sich warten, der eine oder andere Badetag war im heurigen Frühling aufgrund von Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzen, aber schon dabei. Freude darüber herrscht vor allem bei den Freibadbetreibern – aber längst nicht bei allen. Denn just in Geistthal-Södingberg, wo das kleine Freibad im Vorjahr nach einer umfassenden Sanierung – und jahrelanger Diskussion darüber – wieder eröffnet wurde, ist heuer noch kein Wasser in die zwei Becken geflossen. "Wir wissen einfach noch nicht, wie wir die Badesaison bewerkstelligen sollen", sagt Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig. Der Pächter des Vorjahres steht nicht mehr zur Verfügung. Trotz größter Anstrengung seitens der Gemeindeführung und unzähliger persönlicher Gespräche ist kein neuer Pächter in Sicht. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Thema diskutiert – ohne Ergebnis.