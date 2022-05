Am 3. Mai 2021 wurde der Spatenstich für das Multifunktionsgebäude in der Schießarena Zangtal – dabei handelt es sich um die offizielle Schießstätte der Steirischen Jägerschaft – gesetzt. Gerade einmal ein Jahr später wurde das Gebäude am Freitag offiziell eröffnet. Darin untergebracht sind ein Jagdshop der Firma Kettner, die die Schießarena Zangtal vor drei Jahren übernommen hatte, das Bezirksjagdamt und ein großer Seminarraum. Für den Gastrobereich wird indes noch immer ein Betreiber gesucht.